Terribile schianto tra auto lungo strada Ovest, muore un 43enne

E' di una vittima e un ferito fortunatamente non grave il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, 29 settembre, a Treviso lungo viale della Repubblica, a pochi passi dalla stazione di servizio Costantin e dal fast food Mc Donald's. Lo scontro ha coinvolto due auto, con uno dei due mezzi che è uscito di strada. Per l'automobilista alla guida, uno straniero di 43 anni, C.O., non c'è stato nulla da fare: quando medico e infermieri del Suem 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferito in modo non grave l'altro automobilista, V.F., un 54enne italiano che è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per svolgere i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Treviso. L'arteria è rimasta chiusa al traffico in quel tratto per alcune ore per consentire i rilievi del caso.