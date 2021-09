Attraversa la strada con il semaforo rosso, studente investito

Incidente nella prima mattinata di oggi, alle 7.45 circa, sul passaggio pedonale tra viale Cairoli e viale 4 novembre. Ferito in maniera non grave un 14enne, travolto dalla Seat leon guidata da un 31enne. Intervenuta la polizia locale oltre ad un'ambulanza del Suem 118

Nella fretta di attraversare la strada non si è forse reso conto che il semaforo era rosso e, approfittando di un momentaneo rallentamento al traffico, ha attraversato la strada, venendo travolto da un'auto e scaraventato violentemente a terra. La disavventura è capitata ad uno studente trevigiano di 14 anni nella prima mattinata di oggi, giovedì 23 settembre, a Treviso lungo la circonvallazione esterna del put, all'incrocio tra viale 4 novembre e viale Cairoli. Ad investirlo un 31enne, P.A., al volante di una Seat Leon. Il 14enne, soccorso dall'automobilista e dai passanti, è stato poi affidato a medico e infermieri del Suem 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per essere sottoposto alle medicazioni del caso. Per svolgere i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Treviso che nei prossimi giorni risentiranno i testimoni e visioneranno le telecamere di videosorveglianza della zona. L'automobilista alla guida della Seat avrebbe visto lo studente solo all'ultimo istante: questi sarebbe sbucato improvvisamente da un autobus fermo.

Alle 6.40 circa un incidente si era verificato anche a Vallio di Roncade, lungo la Treviso-mare. Coinvolto un 25enne egiziano, residente a Mira, K.H.I., che viaggiava in sella ad uno scooter e si è scontrato con un'auto. Lo straniero è stato accompagnato presso il pronto soccorso del Ca' Foncello: non è fortunatamente in pericolo di vita. Solo lievi lesioni infine per l'automobilista che nella notte, poco dopo le 3, è rimasto ferito in un incidente avvenuto a Godega di Sant'Urbano.