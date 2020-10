Ambulanza contro suv, tangenziale di Treviso nel caos

Mattinata di passione per automobilisti e autotrasportatori che si trovavano a dover attraversare la tangenziale in direzione di Silea. Il traffico è rimasto a lungo bloccato a causa di un incidente stradale avvenuto, poco dopo le 7.35, a 200 metri circa dallo svincolo con la Treviso-mare e la Postumia. Un'ambulanza, diretta verso Zenson di Piave per gestire un'emergenza, ha tamponato un suv Peugeot con alla guida una 51enne di Morgano, S.F., che ha invaso la corsia di sorpasso senza rendersi conto del mezzo del Suem 118 che stava sopraggiungendo con sirene e lampeggianti. Solo lievi lesioni per autista e infermiere del mezzo di soccorso, B.I. e S.M. di 37 e 55 anni, mentre l'automobilista è rimasto illeso. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. Il traffico è tornato alla normalità nell'arco di circa un'ora.

