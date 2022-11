Carambola tra camion, auto e un pullman: tangenziale paralizzata

Ha provocato gravi disagi alla circolazione un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 18.30, a Treviso lungo la Tangenziale. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un'utilitaria, un camion e un pullman. Miracolosamente non si è registrato nessun ferito ma il traffico è stato quasi completamente paralizzato in direzione Treviso. Intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale che hanno svolto i rilievi e deviato auto e camion su percorsi alternativi.