Camion perde il carico in tangenziale, svincolo chiuso fino a mercoledì

Svincolo della Tangenziale di Treviso ancora chiuso dopo il grave incidente che, lunedì pomeriggio verso le 17, ha coinvolto un autoarticolato che stava trasportando il pistone di una pressa ribaltatosi proprio all’uscita dello svincolo verso Oderzo.

Il mezzo pesante, probabilmente per l’eccessiva velocità, ha sbandato finendo sul guardrail danneggiandolo per circa 20 metri. I danni provocati dall'incidente si aggirerebbero intorno ai 100mila euro. Il pistone d’acciaio cadendo ha provocato un buco profondo 20 centimetri causando l’interruzione immediata del traffico. Chiuso lo svincolo verso Oderzo, le squadre d’intervento di Veneto Strade hanno deviato il traffico, sulla rotonda di Silea, via Borin via Silea, senza causare code e con pochi disagi dovuti a qualche rallentamento. Per quanto riguarda, invece, eventuali sanzioni per il camionista la polizia locale di Treviso fa sapere che non sono ancora stati elaborati i dati del cronotachigrafo. I risultati sono attesi per i prossimi giorni mentre la riapertura della tangenziale è prevista entro il pomeriggio di domani, mercoledì 16 giugno, alle ore 17.