Perde il controllo della moto e si schianta contro il guard rail, ferito un 41enne

Una frattura scomposta ad un braccio, il sinistro, e ad una gamba, la destra, la subamputazione del piede sinistro e un forte trauma cranico. Sono le ferite riportate da C.M., un 41enne di Mareno di Piave, vittima nel pomeriggio di oggi, 2 luglio, di un grave incidente avvenuto verso le 16:15 sulla tangenziale nel tratto tra Paese in direzione Silea. Il motociclista ha perso il controllo della moto poco prima della curva andando schiantarsi, per cause in corso di accertamento, contro il guard rail. Le sue condizioni sono gravi e per lui è stato necessario il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. A quell’ora la strada era molto trafficata quindi ci sono molti testimoni che verranno ascoltati dagli agenti della polizia locale di Treviso, incaricati di svolgere i rilievi del caso. La dinamica è ancora in corso di ricostruzione. Il traffico ha subito inevibaili rallentamenti.