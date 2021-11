Furgone fuori strada: traffico in tilt tra Terraglio e tangenziale

Nessun ferito ma traffico al collasso per almeno un'ora. Sono le conseguenze di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 23 novembre, lungo il Terraglio, al confine tra Treviso e Preganziol. Un furgone, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada e ha divelto un lampione. Intervenuti sul posto gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale di Treviso. Illeso il conducente del mezzo. Lunghissime le code che si sono sviluppate in entrambe le direzioni di marcia.