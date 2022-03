Travolto da un autocarro mentre viaggia sul suo monopattino, 26enne ferito

Un 26enne di origini pakistane che viaggiava lungo il Terraglio sul suo monopattino elettrico è andato a scontrarsi, per cause in corso di accertamento con un autocarro. Medico e infermieri del Suem hanno stabilizzato lo straniero per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'incidente è avvenuto a Treviso di fronte al bar "Da Ico", al semaforo tra la strada regionale e via Magenta. Per svolgere i rilievi di legge sono giunti i carabinieri della Compagnia di Treviso. A gestire la viabilità, fortemente congestionata a causa di questo schianto, sono stati gli agenti della polizia e i vigili della polizia locale. Il traffico è rimasto a lungo rallentato con code che si sono esaurite sopo dopo la fine degli accertamenti di legge che sono stati svolti sul posto.