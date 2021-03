Auto si capovolge, automobilista illeso: al lavoro i vigili del fuoco

Se l'è cavata con un forte spavento il conducente dell'auto, una Fiat 500, protagonista dell'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 8 marzo, in via Benzi a Treviso. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, si è capovolto. Al lavlro per la messa in sicurezza dell' auto i vigili del fuoco di Treviso. Il conducente della macchina cappottata, illeso, è riuscito ad uscire da solo. Lievi i disagi al traffico veicolare.