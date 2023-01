Schianto tra due auto, entrambi i conducenti positivi all'alcoltest

incidente stanotte verso le 00.30 a Treviso in via Sant'Elena all'incrocio con via Marconi; due autovetture si sono scontrate per cause ancora in corso d iaccertamento da parte dell'ufficio infortunistica. a collidere una Fiat Tipo condotta da un 31enne di Povegliano scontratasi con una 500 condotta da una 26enne di Castelfranco Veneto. Ancora una volta protagonista l'alcol in quanto entrambi i conducenti, sottoposti ad alcoltest, sono risultati positivi: il primo con un tasso di 1,10 g/l mentre la seconda con 0.51 g/l. Per entrambi il ritiro immediato della patente ma per il 57enne scatterà anche la denuncia all l’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbezza. Per la seconda una sanzione amministrativa di circa 500 euro. Sul posto due pattuglie della polizia locale per porre in sicurezza il luogo del sinistro e i rilievi di legge.