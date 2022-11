Ciclista travolto da un'auto, ingorgo di bus e pullman in città: traffico in tilt

Biciletta contro pedone che stava attraversando la strada: a terra rimangono entrambi feriti. L'incidente è avvenuto oggi alle 13.30 in lungosile Mattei dove un 60enne, C.G. residente in città, è stato travolto da una bicicletta condotta da B.M., 23 anni kosovaro residente anche lui a Treviso. Entrambi sono finiti a terra ma le condizioni più gravi sono apparse subito per il 23enne che ha battuto il capo. Immediati i soccorsi del 118 che hanno ricoverato al Ca' Foncello entrambi. Dai primi accertamenti nessuno è in pericolo di vita.

La dinamica è al vaglio dell'ufficio infortunistica ma probabile si tratti di una manovra irregolare del ciclista che provenendo nel senso opposto di marcia rispetto al pedone, in violazione della segnaletica verticale, ha travolto il sessantenne. L'incidente ha mandato in tilt la circolazione davanti alla stazione autobus proprio nel momento più delicato e cioè in concomitanza con l'arrivo e la partenza di decine di bus pieni di studenti.

«In quel momento su tutto il Put stavano di fatto transitando almeno 100/150 autobus scolastici» spiega il Comandante della Polizia Locale, Andrea Gallo «per cui il traffico ha subito pesanti ripercussioni. Il Comando ha impegnato immediatamente tutto il personale disponibile (una decina di agenti) duplicando la centrale operativa (oltre alla sala radio è stata utilizzata una seconda control room) per monitorare i flussi di traffico coordinando il deflusso». Alla fine nel giro di appena 45 minuti il traffico ha ripreso lentamente la marcia. «Nel giro di un'ora - conclude Gallo «è stata ristabilità la fluidità della circolazione con un enorme sforzo operativo degli agenti in strada e degli operatori di centrale».