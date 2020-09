Auto finisce contro un albero: "miracolati" mamma e due figli

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi, martedì, poco dopo le 8.30, lungo viale Brigata Marche, all'incrocio con via Cavalleggeri, nel quartiere trevigiano di Santa Maria del Rovere. Una Opel Corsa che viaggiava da Carbonera in direzione di Treviso si è schiantata, per cause in corso di accertamento, contro un albero, finendo poi su un fianco, lungo la carreggiata. Solo ferite lievi per l'automobilista alla guida, una donna dominicana di 35 anni, residente a Villorba, e i due figli di 7 e 5 anni, rimasti invece del tutto illesi. Il traffico nella zona ha avuto pesanti ripercussioni, con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Oltre al personale del Suem 118, intervenuti sul posto anche gli agenti della polizia locale di Treviso. La situazione è tornata alla normalità nell'arco di circa un'ora.

