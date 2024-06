Incidente mortale in viale Europa, la vittima è ancora senza un nome

Nessuno ne reclama il corpo. Nessuno si è ancora messo in contatto con le forze dell'ordine per chiedere informazioni sul suo conto. E' come fosse un fantasma. E' avvolta nel mistero l'identità dell'uomo che mercoledì, poco dopo le 18.20, è rimasto vittima di un incidente stradale in viale Europa, urtato da un'auto mentre attraversava in sella alla sua bici un passaggio pedonale all'altezza della rotatoria all'incrocio con via Tre Venezie. La vittima è un uomo che dovrebbe avere un'età tra i 50 e i 60 anni, con capelli brizzolati e corporatura esile.

Tutto il personale esterno del comando della polizia locale di Treviso, secondo quanto ha disposto il comandante Andrea Gallo, è stato impiegato dalla prima mattinata di oggi, 20 giugno, per battere i quartieri di San Liberale e Monigo per mostrare il fotogramma che è stato scaricato dal sistema di videosorveglianza cittadino; sono stati interpellati e sensibilizzati anche medici di base, parroci, titolari dei pubblici esercizi della zona, farmacie, nel tentativo di riuscire a dare una identità a questa persona. Non si esclude che la vittima dell'incidente possa vivere da solo e fuori città, in un paese limitrofo.

Sul fronte delle indagini non emergono particolari novità rispetto a quelle cristallizzate dagli agenti del nucleo infortunistica del comando di polizia locale: sono stati sequestrati entrambi i mezzi, una Fiat Tipo nera e la bici della vittima, ed il telefono cellulare utilizzato dall'automobilista. Il 71enne al volante, dirigente della società di rugby Tarvisium, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Nel fascicolo d'inchiesta presenti anche un video delle telecamere comunali che immortalano la scena dell'incidente e alcuni testimoni. Appare evidente la circostanza particolarmente sfortunata della caduta del ciclista, finito con la testa contro lo spigolo del cordolo della ciclabile. Il trauma cranico, violentissimo, lo ha ucciso sul colpo. Pochi centimetri e, nonostante la caduta, sarebbe rimasto illeso.

Sulla tragedia della strada, la seconda in questo mese di giugno sulle strade di Treviso (il primo è datato 3 giugno e aveva visto come vittima Giulia Mauri, 38 anni, travolta da un furgone lungo viale della Repubblica), si è espresso in mattinata anche il sindaco Mario Conte che ha proposto di lanciare una campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale contro la disattenzione alla guida, una delle possibili cause della tragedia di viale Europa. «Utilizzeremo tutti i mezzi possibili, dai social, ai media, agli incontri anche in strada e nelle piazze e anche ai mercati» ha detto il sindaco «però è fondamentale che questa campagna arrivi a quanti più cittadini possibili perchè fondamentalmente ognuno di noi, nella propria giornata percorre un tratto di strada, che sia lungo o corto, che sia all'interno del Comune o fuori Comune, però tutti noi per far la spesa, per andare a lavorare o a scuola, comunque ci mettiamo ci mettiamo in strada e quando lo facciamo dobbiamo farlo nelle condizioni giuste. Quindi l'impegno dell'amministrazione è quello di creare da un punto di vista infrastrutturale le condizioni, ai cittadini chiedo maggiore attenzione e maggiore sensibilità».