Ancora sangue sulle strade della Marca, ciclista travolto e ucciso da un'auto

Tragedia della strada, l'ennesima sulle strade della Marca, alle 18.30 di oggi, 19 giugno, lungo viale Europa a Treviso, nel quartiere di San Liberale, dove un ciclista è stato investito da un'auto, doco distante dalla rotatoria con via Tre Venezie (di fronte al liceo Da Vinci), ed è deceduto. Il deceduto, forse straniero ma certamente anziano (di circa 70 anni), era sprovvisto di documenti. Sul luogo della tragedia sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Treviso, oltre ai carabinieri che hanno fornito ausilio per gestire la viabilità della zona. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti. La dinamica dell'incidente è al vaglio anche in base alle testimonianze e alle immagini della videosorveglianza cittadina che ha certamente immortalato quanto accaduto. A travolgere il ciclista che sembra stesse attraversando la strada, è stata una Fiat Tipo nera. L'automobilista, sotto choc, si è subito fermato a prestare soccorso. La salma è stata rimossa e trasportata presso l'obitorio dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, a disposizione dell'autorità giudiziaria.