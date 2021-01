Studente investito da un'auto mentre attraversa viale Europa

Uno studente di 12 anni è rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave, mentre andava a scuola, in un incidente stradale avvenuto alle 7 di stamattina lungo viale Europa a Treviso. Il giovane stava attraversando la strada poco distante da via Zecchette, poco distante dalle strisce pedonali, quando è stato travolto da un'Alfa Mito che procedeva in direzione di viale della Repubblica. L'automobilista non ha potuto far nulla per evitare l'impatto con il mezzo. Il 12enne, soccorso dal Suem 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso, ha riportato una frattura a malleolo e tibia di una gamba, riportando così una prognosi di trenta giorni. Sul posto per i rilievi di legge è giunta una pattuglia della polizia stradale.