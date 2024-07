Schianto tra due auto in viale Felissent, una finisce nel fosso: due feriti

Domenica di incidenti sulle strade della Marca: verso le 10 di mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Felissent a Treviso per lo scontro tra due auto Mazda di cui una, dopo l'impatto, era finita nel canale di scolo a lato della carreggiata: feriti entrambi i conducenti dei due veicoli.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal comando di Treviso ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto uno dei due conducenti rimasto bloccato nell’auto fuoristrada. I due feriti sono una donna di 35 anni, E.C., residente a Venezia e il 51enne C.C. residente a Castelfranco Veneto, presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferiti in ospedale. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Incidenti in montagna

Non solo nella Marca, anche in provincia di Belluno domenica 21 luglio sono stati tre i trevigiani rimasti coinvolti in due incidenti stradali. Il primo di questi, in ordine di tempo, è avvenuto alle 11.12 a Faè di Longarone. Tre le persone ferite nello schianto tra due auto: a bordo di una delle due vetture c'era una 54enne di Milano mentre nella seconda auto coinvolta viaggiavano un 78enne e un 31enne di Treviso. Tutti e tre i feriti sono stati portati in ospedale a Belluno ma nessuno di loro è fortunatamente in gravi condizioni. Alle 14.45, invece, sulla strada provinciale nel comune di Agordo una 24enne di Treviso ha avuto un incidente in moto venendo portata in pronto soccorso ad Agordo con ferite di media gravità.