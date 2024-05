Auto contro moto, due feriti gravi in ospedale. Pontebbana chiusa per due ore

Terribile schianto lungo viale Felissent a Treviso di fronte al ristorante l'Incontro nel pomeriggio del 1° maggio, attorno alle 15.30 circa. Una moto con due persone a bordo si è scontrata contro un'auto che procedeva lungo l'opposta corsia di marcia. Entrambi i giovani sono stati sbalzati dal mezzo, andato semidistrutto: medico e infermieri del Suem 118 sono intervenuti con ambulanze a automedica e hanno trasportato entrambi al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, con un forte trauma cranico e lombare. Per svolgere i rilievi di legge e prestare le cure del caso ai feriti è stato necessario chiudere al traffico la strada per circa due ore. Gli accertamenti sono stati seguiti da alcune pattuglie della polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico e a sentire la versione di alcuni testimoni, tra cui altri automobilisti presenti. Lunghe code da e per Treviso, proprio alle porte della città, si sono sviluppate in seguito al sinistro. Solo attorno alle 17.30 circa la situazione è tornata alla normalità e la circolazione è tornata regolare.