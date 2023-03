Travolto da un suv, anziano trasportato d'urgenza al Ca' Foncello

Se l'è cavata con un forte spavento e con lesioni fortunatamente non gravi lo sfortunato protagonista di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 10.30 di oggi, 16 marzo, lungo viale Montegrappa a Treviso. Un uomo, A.A. di 84 anni, è stato investito da un suv, una Ford Kuga, mentre stava attraversando la carreggiata lungo le strisce pedonali. L'anziano vittima dell'incidente è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per i rilievi di legge sono giunti gli agenti della polizia locale del nucleo infortunistica. In mattinata un altro incidente si è verificato lungo via Sant'Antonino all'incrocio con via Sabatucci (di fronte al ristorante Braci e abbracci), con un'auto finita fuori strada. L'automobilista è rimasto illeso ma si sono formate lunghe code per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, sempre della polizia locale di Treviso. Alla base del sinistro forse un malore del conducente del mezzo.