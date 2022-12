/ Viale della Repubblica

Travolto e ucciso da un camion mentre attraversa strada Ovest: è la 73esima vittima del 2022

La tragedia è avvenuta alle 6.20 circa all'altezza dell'incrocio con via Santa Bona vecchia, di fronte all'agenzia di pratiche auto "Gobbo". Medico e infermieri del Suem 118 non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Accertamenti in corso da parte della polizia locale