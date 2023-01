Finisce con l'auto contro il semaforo, alcoltest 5 volte oltre il limite

Record negativo per guida in stato di ebbrezza registrato nella notte tra sabato 28 e domenica 29 gennaio a Treviso. Un 54enne residente in città, poco prima di mezzanotte, ha terminato la corsa a bordo della sua Jeep contro un semaforo in Viale Brigata Marche dove si stanno concludendo i lavori della nuova rotatoria.

Gli agenti del Comando di polizia locale, arrivati sul posto, hanno notato che l'automobilista si reggeva in piedi a fatica: l’etilometro ha confermato lo stato di ubriachezza con un tasso alcolemico pari a 3.38 grammi per litro, cinque volte oltre il limite consentito. All'uomo, rimasto illeso, è stata ritirata la patente e sequestrato il mezzo. «Ancora una volta - conclude il comandante Andrea Gallo -. L'alterazione alla guida per l’abuso di alcol ha provocato un incidente, il secondo in due giorni dopo quello avvenuto nella notte fra venerdì e sabato, con entrambi i conducenti trovati alla guida con un tasso ben oltre il limite consentito».