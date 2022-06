/ Via Erizzo

Auto esce di strada, abbatte un palo e distrugge un contatore del gas

L'incidente in mattinata a Bigolino, in via Erizzo, nella prima mattinata di oggi, 7 giugno. Illeso l'automobilista, traffico in tilt. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale