Auto fuori strada finisce in un vigneto: feriti cinque giovani, uno è grave

Grave incidente all'alba di oggi, sabato 3 settembre, attorno alle 6.50 in via Erizzo a Valdobbiadene. Un'auto, per caise in corso di accertamento, è finita fuori strada, rovesciata in un vigneto, dopo la perdita di controllo da parte del conducente rimasto ferito cpsì come ad altre quattro persone che si trovavano a bordo. Uno dei coinvolti, un 21enne di Pederobba, S.H., sarebbe in condizioni critiche e si trova ricovato in ospedale a Treviso.

I vigili del fuoco intervenuti dal distaccamento Montebelluna, hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto le persone che sono state prese in cura dal personale sanitario del Suem 118, stabilizzate e trasferite in ospedale. Gli altri passeggeri meno gravi, tra cui un 20enne, C.M., e una 16enne V.G., sono stati acompagnati al pronto soccorso di Montebelluna, da più ambulanze. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un'ora e mezza. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale.