Con la moto finisce contro il rimorchio di un'auto da rally

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 26 maggio, tra via Erizzo e via Campazzi, a Valdobbiadene, non distante dall'azienda Olympos. Un 18enne, M.R., di Valdobbiadene, ha perso il controllo della moto su cui stava viaggiando ed è finito contro il rimorchio di un furgone che stava trasportato una Citroen Saxò, vettura che nel week end dovrebbe prendere parte al Rally della Marca. Il giovane, sbalzato dopo l'impatto con il veicolo, è finito sull'asfalto, ferendosi seriamente ad un braccio. Il giovane, soccorso da medico e infermieri del Suem 118, è stato trasportato d'urgenza, in elicottero, al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti. Allertato di quanto avvenuto anche il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese.