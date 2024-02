Operaio travolto da una Panda, gravissimo al Ca' Foncello di Treviso

Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 14 febbraio, a Vazzola, lungo via IV Novembre, all'incrocio con via Campagnola. Una Fiat Panda condotta da un 78enne del luogo, proveniente da Tezze verso Vazzola, per cause in corso di accertamento, ha investito un operaio 51enne residente a Bitonto (Bari), dipendente della New Horizon Srl di Avigliano (Pz), che stava lavorando lungo la carreggiata ed era impegnato nella posa della fibra ottica. L'operaio, sbalzato per una quindicina di metri, è stato ferito in modo molto grave, è stato rianimato e intubato sul posto e quindi trasportato in elicottero all'ospedale di Treviso. Pesantissime le ripercussioni sul traffico della zona, con lunghe code. Per svolgere gli accertamenti di legge sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Conegliano. «Conosco la persona alla guida e solitamente guida in maniera tranquilla, si è fermato subito e ha prestato soccorso»: ha detto il sindaco di Vazzola, Giovanni Zanon che conosce bene l'anziano automobilista che è stato a lungo interpellato dai carabinieri che hanno svolto gli accertamenti del caso. Il 51enne, secondo una prima ricostruzione, stava lavorando con un piccolo escavatore ed è stato investito una volta sceso sulla carreggiata, senza rendersi conto del sopraggiungere dell'auto del pensionato.