Malore alla guida, finisce fuori strada con lo scooter: grave al Ca' Foncello

Un 58enne, P.M., si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un incidente di cui si è reso protagonista oggi, 2 luglio, poco dopo le 12, a Vazzola lungo in via 4 novembre. L'uomo, in sella al suo scooter, ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada, forse a causa di un improvviso malore. Alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l'allarme al 118 e nell'arco di pochi minuti sono intervenuti sul luogo dell'incidente medico e infermieri del Suem, con ambulanza, automedica ed elicottero. Il ferito, stabilizzato sul posto, è stato accompagnato al nosocomio trevigiano. Per svolgere gli accertamenti del caso sono intervenute le forze dell'ordine.