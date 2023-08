/ Via Postioma Ovest

Autoarticolato si scontra con un'auto e finisce ribaltato fuori strada

Paura nel pomeriggio di martedì 22 agosto lungo la provinciale 102 a Vedelago: sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, disagi per la viabilità. Portato in ospedale l'uomo alla guida dell'auto