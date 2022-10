Schianto contro un furgone, 19enne muore tra le fiamme

Tragedia della strada, la quarta del mese di ottobre, nella Marca. Un automobilista di 19 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso la vita a Fossalunga di Vedelago lungo viale Montegrappa, non distante da un ristorante. L'incidente alle 17.30 circa. Il mezzo su cui viaggiava la vittima, una Fiat Punto, è finito contro un camioncino, incendiandosi. Per chi si trovava alla guida non c'è stato nulla da fare: è morto carbonizzato. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, il Suem 118 con elicottero e ambulanze e i carabinieri. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Ferito anche l'autista del furgone.