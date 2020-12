Malore alla guida, si schianta contro un muro: muore automobilista

Tragedia della strada nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 dicembre, a Fanzolo di Vedelago, in via Spada. Una donna, a causa di un malore da cui è stata colta mentre era al volante della sua auto, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il muro di cinta di un'abitazione. Sul posto intervenuti medico e infermieri del Suem 118 che hanno tentato a lungo di rianimare l'automobilista, purtroppo inutilmente. In via Spada è giunta anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto e la polizia locale che ha effettuato i rilievi di legge del caso.