Moto fuori strada lungo la Postumia, muore motociclista 46enne

Un motociclista padovano di 46 anni, Filippo Ceccato, di Campodarsego, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 22 di domenica sera a Fanzolo di Vedelago, lungo la Postumia. L'uomo, in sella alla sua moto, è finito contro la rotatoria, finendo violentemente a terra. Per lui non c'è stato nulla da fare. Quando medici e infermieri del Suem 118 sono giunti sul Posto Ceccato era già morto. Sulla tragedia indaga ora la polizia stradale di Castelfranco Veneto.