Incidente stradale nel pomeriggio a Vedelago: ferito un 56enne

Oggi pomeriggio, verso le ore 16 circa a Zero Branco, in via Onara, una pattuglia dei carabinieri di Vedelago è intervenuta a seguito di un incidente stradale tra un motociclo ed un'autovettura. Quest'ultima, condotta da una 31enne residente a Zero Branco, appena immessa in via Onara si è difatti scontrata contro il mezzo guidato da un 56enne di Paese. Quest'ultimo nello schianto ha avuto la peggio e al momento si trova ricoverato presso l'ospedale Cà Foncello di Treviso in prognosi riservata.