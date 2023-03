Raffica di incidenti nella notte, tre feriti ricoverati al Ca' Foncello

Raffica di incidenti nella notte tra sabato e domenica, a Orsago, Vedelago, Farra di Soligo e San Biagio di Callaltà con tre feriti ricoverati al Ca' Foncello nei primi due schianti e altri più lievi che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. A Orsago, in via Garibaldi, un'auto è uscita di strada capovolgendosi: sono rimasti feriti due 22enni della zona, B.F. e V.D.. Entrambi sono stati estratti dalle lamiere ma non sono fortunatamente in pericolo di vita. All'alba, in via Postioma est a Vedelago, un'auto è uscita fuori strada: il guidatore è stato trasportato in elicottero presso il nosocomio di Treviso Treviso. Altri schianti, per fortuna di minore entità, si sono verificati a Col San Martino e a Fagarè di San Biagio di Callalta. Superlavoro per Suem 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi di legge.