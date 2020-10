Si schianta in motorino contro una colonna in cemento: gravissimo un 50enne

Nella serata di sabato, in via Belvedere a Farra di Soligo, un 50enne del posto ha improvvisamente perso il controllo del proprio motorino (un Keeway 50) andando a scontrarsi frontalmente contro una colonna in cemento a bordo strada. Soccorso dopo pochi minuti dal Suem 118, l'uomo è ora ricoverato in ospedale a Conegliano in condizioni serie. Sul posto sono poi intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Col San Martino per tutti gli accertamenti tecnici di rito.

