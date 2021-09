Escono di strada con l'auto e finiscono in un fosso: due feriti

L'incidente è avvenuto in via Callunga a Cessalto venerdì verso le 23.15. Sul posto la Polstrada, i vigili del fuoco e il Suem 118 che ha portato i feriti all'ospedale di Oderzo

E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera verso le 23.15 lungo via Callunga a Cessalto, al confine con San Stino di Lovenza (VE). Secondo le prime ricostruzioni l'auto su cui viaggiavano ha improvvisamente sbandato finendo fuori strada capovolta in un fosso. I due occupanti del mezzo, rimasti incastrati tra le lamiere, sono stati poi liberati dai vigili del fuoco di Motta di Livenza e affidati alle cure del Suem 118 che li ha trasportati, per le cure del caso, all'ospedale di Oderzo. Sul posto, per i rilievi di rito, la polstrada.