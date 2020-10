Scontro tra due auto lungo la Casaria a Roncade: un ferito finisce all'ospedale

E' di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio dell'ennesimo incidente avvenuto in questa ultima domenica di ottobre nella Marca trevigiana. Questa volta il sinistro è avvenuto lungo via Casaria a Roncade verso le ore 12 circa. A scontrarsi, per motivi ancora poco chiari, due utilitarie. Sul posto, per i soccorsi, sono in breve giunti sia i vigili del fuoco di Treviso che due ambulanze del Suem 118. Ad avere la peggio una persona che è stata poi portata in ospedale per tutti gli esami Diagnostici di rito.

Verso le ore 15.30, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Francesco Baracca a Casale sul Sile a causa delle fiamme che avevano improvvisamente avvolto una station-wagon. Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso che nessuno venisse ferito, limitando altresì i danni provocati al mezzo.