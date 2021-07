Auto lo investe lungo la ciclabile: gravissimo un 37enne

L'incedente verso le 7.30 di oggi tra via Feltrina e via Gabriele da Treviso. Sul posto il Suem 118, i vigili del fuoco la polizia locale. L'uomo si trova ricoverato in gravi condizioni al Ca' Foncello

Drammatico incidente oggi verso le 7.30 tra via Feltrina e via Gabriele da Treviso in zona Monigo. Un uomo di 37 anni, M.G. originario di Cagliari, è stato infatti improvvisamente investito da un'auto guidata da una 59enne mentre percorreva in sella alla sua bici la ciclabile della zona. L'impatto è stato violentissimo, tanto che l'autovvettura ha subito danni ingenti nella parte frontale. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, sembra che la donna alla guida dell'utilitaria abbia avuto un malore improvviso, perdendo così il controllo del mezzo che ha poi colpito il ciclista che ha avuto la peggio. Immediatamente soccorso da un medico casualmente lì di passaggio, che ha iniziato le operazioni di massaggio cardiaco, il ciclista è stato poi rianimato grazie anche all'intervento sul posto dei vigili del fuoco che, una volta riusciti a far tornare il battito cardiaco, lo hanno consegnato alle cure del Suem 118 che lo ha poi trasportato urgentemente all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ora intubato in gravissime condizioni nel reparto di Terapia Intensiva. Per i rilievi di rito, infine, sul posto è intervenuta la polizia locale insieme ai vigili del fuoco.