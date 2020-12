Auto si cappotta fuori strada: feriti un papà e la sua bambina

Un papà e la sua bambina. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella prima serata di sabato in via Gabriele D'Annunzio a Crocetta del Montello. Ancora poco chiaro quanto successo, ma probabilmente l'uomo ha perso il controllo della sua Fiat 500 Abarth dopo una serie di curve mentre guidava in direzione di Nervesa della Battaglia. L'auto, nell'uscire di strada, si è poi cappottata ma fortunatamente i due occupanti non hanno riportato ferite gravi ma sono comunque stati soccorsi dal Suem 118 che li ha poi portati all'ospedale San Valentino di Montebelluna per accertamenti. Sul posto, poi, si sono recati i vigili del fuoco di Montebelluna e la polizia stradale per tutti gli accertamenti di rito.