Scontro tra tre auto, una finisce capovolta: un ferito portato in ospedale

I vigili del fuoco di Treviso, intorno alle 18.10 di ieri, sono intervenuti in via Ghirada a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolte tre auto, di cui una finita capovolta su un lato. Nonostante l'impatto tra i mezzi, fortunatamente il bilancio è di un solo ferito che è stato prontamente soccorso da una ambulanza del Suem 118 e poi trasportato all'ospedale Ca' Foncello per accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco, per aiutare nell'estrazione del ferito rimasto incastrato nell'auto a causa dello scoppio di un airbag, e la polizia locale per i rilievi di rito.