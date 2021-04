Spaventoso frontale tra auto: feriti due automobilisti

L'incidente sabato sera a Cappella Maggiore lungo la Provinciale, in via Livel. Sul posto i vigili del fuoco di Vittorio Veneto

Momenti di paura sabato sera, poco dopo le 22, lungo via Livel a Cappella Maggiore. Due auto, per motivi ancora poco chiari, si sono difatti improvvisamente scontrate frontalmente lungo la Provinciale SP80. Entrambi i mezzi hanno subito danni ingentissimi, tanto che sono persino dovuti intervenire i vigili del fuoco di Vittorio Veneto per mettere in sicurezza l'area. Tutti e due sono rimasti feriti, ma fortunatamente non avrebbero riportato gravi ferite visto anche che sono usciti in autonomia dai loro mezzi.