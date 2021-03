Malore alla guida per una 74enne: esce di strada e si cappotta con l'auto

L'incidente è avvenuto domenica verso le ore 13 in via Madean a Valdobbiadene. Sul posto i vigili del fuoco, il Suem 118 e la polizia stradale

Pauara nella tarda mattinata di domenica per una 74enne che, a causa di un improvviso malore alla guida, ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava andando così a schiantarsi fuori strada cappottandosi. L'incidente è avvenuto verso le ore 13 in via Madean a Valdobbiadene. Sul posto, per soccorrere a donna, sono in breve giunti i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco di Montebelluna insieme all'autogru di Treviso, oltre alla polizia stradale per i rilievi di rito. La donna, dopo essere stata estratta dalle lamiere del mezzo incidentato, è stata poi affidata alle cure del Suem.