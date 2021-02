Perde il controllo della sua Corvette e si cappotta: grave un 51enne

L'incidente è avvenuto verso le 15.15 di sabato in via Mestrina a Quinto. Nello schianto fortunatamente la moglie dell'uomo è rimasta illesa

E' di un ferito grave il bilancio di una fuoriuscita autonoma di strada avvenuta sabato verso le 15.15 lungo via Mestrina a Quinto. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida, il 51enne M.P. di Istrana, che per motivi ancora poco chiari ha improvvisamente perso il controllo della sua Corvette grigia andandosi poi a cappottare in una canaletta fangosa a bordo strada.

Nell'impatto il 51enne è rimasto ferito in maniera seria, tanto che sul posto si sono subito portate un'automedica e una ambulanza che lo hanno poi trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per tutte le cure del caso. Illesa, invece, la moglie che viaggiava con lui, questo nonostante il mezzo abbia comunque subito danni ingenti. In ogni caso, per le operazioni di soccorso sono giunti anche i vigili del fuoco con una autogru e la polizia stradale di Castelfranco Veneto per i rilievi di rito.

