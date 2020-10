Triplice schianto tra auto: in tre finiscono in ospedale

E' di tre feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente avvenuto domenica verso le ore 15.10 in via Molinetto a Semonzo di Borso del Grappa. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto accaduto, ma quello che è certo è che a scontrarsi lungo la carreggiata sono state tre autovetture, di cui una poi finita contro un muretto in cemento di un'abitazione a bordo strada. Sul posto, per mettere in sicurezza l'area, sono intervenuti i vigili del fuoco mentre i feriti sono stati subito soccorsi dal Suem 118 e poi portati in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Nessuno di loro, fortunatamente, risulta in pericolo di vita. Nello specifico si tratta di due donne, S.C. di 38 anni e T.E. di 59, e di un uomo, B.R. di 31.

