Auto investe un ciclista sulla statale: 41enne finisce in ospedale

E' di un ciclista investito da un'auto a Covolo di Pederobba, in via Montello, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio odierno. Ad avere la peggio il 41enne D.A. di Castelfanco Veneto che si trovava in sella alla sua bici. L'uomo, subito soccorso dall'automedica di Crespano del Grappa, dall'ambulanza di Valdobbiadene e dall'elisoccorso di Treviso, è stato poi stabilizzato sul posto e successivamente portato an nosocomio di Montebelluna con diversi politraumi.

mo