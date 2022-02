Si schianta con l'auto contro un muretto: grave all'ospedale un 26enne

E' di un 26enne ferito in maniera grave il bilancio di una fuoriuscita di strada in auto avvenuto intorno alle 5.50 di oggi in via Montello a Falzè di Trevignano. B.A.K., originario del Burkina Faso e residente a Montebelluna, per motivi ancora poco chiari ha difatti improvvisamente perso il controllo della propria auto mentre guidava in direzione di Musano, finendo poi per schiantarsi contro un muretto a bordo carreggiata. Subito soccorso da un'ambulanza del Suem 118, il ragazzo è stato poi trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è ora ricoverato. Per i rilievi di rito è invece intervenuta la polizia stradale.

Un secondo incidente stradale si è poi verificato intorno alle 3.30 in via Monte Grappa a Caerano San Marco dove un'altra auto è uscita autonomamente di strada. Sul posto si sono comunque portati i vigili del fuoco che hanno aiutato la persona alla guida a uscire dalle lamiere del mezzo incidentato nonostante le ferite riportate.