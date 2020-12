Schianto tra quattro auto all'incrocio: ferite e ricoverate sei persone

Sei feriti, di cui 5 nordafricani ed un italiano. E' questo il bilancio di un incidente avvenuto domenica sera a Cessalto, all'incrocio tra via Pascoli e via Vittoria. A scontrarsi, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri, sono state quattro autovetture finite poi fuori strada. Sul posto sono dunque intervenute diverse ambulanze e automediche del Suem 118, oltre ai vigili del fuoco. I feriti, tutti con politraumi, sono stati poi trasportati presso gli ospedali di Oderzo e San Donà di Piave (VE) per tutti gli accertamenti del caso. Da segnalare che, prima dell'arrivo dei soccorsi, l'autista considerato responsabile dell'incidente è stato preso a calci e pugni da parte di alcuni coinvolti nel sinistro tanto che sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri di Cessalto, Motta di Livenza e Ponte di Piave.