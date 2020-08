Esce di strada con l'auto e finisce in un fossato: ferito il conducente

Alle ore 22 circa di venerdì una squadra dei vigili del fuoco di Treviso è intervenuta in via Postumia a Villorba per una fuoriuscita autonoma di strada, per cause ancora da appurare. Il conducente dell'auto è stato poi estratto dal mezzo ed affidato alle cure del personale del Suem 118 che lo ha poi trasportato all'ospedale Ca' Foncello per tutte le cure del caso. Sul posto, infine, anche la polizia locale di Villorba per i rilievi di rito.

