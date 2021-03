Frontale tra un'auto e un camion: un ferito ricoverato all'ospedale

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 16.25 in via Roma a Fontanelle. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e il Suem 118

E' di un ferito ricoverato in prognosi riservata all'ospedale il bilancio di un terribile incidente avvenuto martedì pomeriggio, verso le ore 16.25, in via Roma a Fontanelle, nei pressi dell'ex ristorante Giraffa (oggi Galileo). A scontrarsi frontalmente un camion ed un Suv Fiat Freemont. A causare il sinistro, secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri di Godega di Sant'Urbano, potrebbe essere stata la persona alla guida dell'auto, forse colta da un improvviso malore che avrebbe poi causato l'invasione del mezzo nella corsia di marcia opposta. Sul posto, per i primi soccorsi, sono poi giunti il Suem 118, la polizia locale e i vigili del fuoco di Motta di Livenza.

Gallery