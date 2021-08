Scuola guida investe un gruppo di ciclisti: in due trasportati all'ospedale

E' di due feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo via Trevignano a Montebelluna. Verso le ore 9, infatti, una scuola guida con alla guida un ragazzo ha purtroppo colpito un gruppetto di ciclisti in quel momento in corsa sulla sua direttrice di marcia. A terra sono così finiti due anziani, un 70enne di Zelarino (poi elitrasportato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso) ed un 73enne di Mestre (successivamente portato al nosocomio di Montebelluna per accertamenti). A chiamare i soccorsi un altro ciclista che fortunatamente non ha riportato danni. Per i rilievi di rito procede invece la polizia locale.

Nel pomeriggio, invece, in centro a Biadene è avvenuto un secondo sinistro con questa volta coinvolti un'auto ed una moto, con una ragazza di 27 anni rimasta lievemente ferita nell'impatto. Sul fatto indagano ora i carabinieri, mentre per i soccorsi sono intervenuti la protezione civile ed il Suem 118.