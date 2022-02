Si schiantano con l'auto in rotonda e abbattono un palo: due i feriti

I vigili del fuoco di Vittorio Veneto sono intervenuti ieri sera alle 20.30 in via Vittorio Veneto a Colle Umberto per mettere in sicurezza un palo dell'illuminazione pubblica investito da un'auto che è improvvisamente planata all'interno di una rotonda della zona. Lievemente ferite, a causa del violento impatto, le due persone a bordo che sono state medicate sul posto dai sanitari del Suem dopo essere usciti autonomamente dal mezzo e finire poi la loro serata in ospedale a Conegliano. Danni ingentissimi invece per il mezzo incidentato.