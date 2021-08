Incidente lungo il Put, un'auto finisce cappottata: due i feriti

Momenti di paura stamattina, verso le 8.15, lungo il Put a Treviso. Nei pressi del ristorante Bosketto e dell'ex Dal Negro, infatti, due auto si sono improvvisamente scontrate violentemente tanto che una Mazda bianca è finita cappottata con le ruote all'aria, mentre una Volkswagen Polo nera ha terminato la propria corsa contro il muretto di recinzione di una abitazione sul lato destro della carreggiata. Due le persone ferite nell'impatto, fortunatamente non in maniera grave. Sul posto, per i soccorsi ed i rilievi di legge, il Suem 118 e la polizia locale.