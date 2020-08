Scontro tra due auto in viale Luzzatti, due feriti e traffico in tilt

Nel tardo pomeriggio di giovedì 27 agosto i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti per incidente stradale all'incrocio tra Viale Luzzatti e Via Botteniga. Uno scontro fra 2 auto di cui una alimentata a Gpl.

Nell'impatto tra i due veicoli, avvenuto poco dopo le ore 19, la Mercedes si è ribaltata su un fianco. Due le persone ferite: i vigili del fuoco hanno dovuto liberare dalle lamiere dell'abitacolo S.B. donna di 40 anni residente a Volpago del Montello e trasportata al Ca' Foncello dopo essere rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. L'altra persona lievemente ferita E.C. un ragazzo di 24 anni residente a San Biagio di Callalta. Per la messa in sicurezza dei due veicoli è intervenuta anche l'autogrù. Sul posto Suem 118 e Polizia locale per i rilievi. L'incidente ha provocato code e caos alla viabilità in gran parte delle strade della zona. Code e rallentamenti che si sono risolti solo in serata.